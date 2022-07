Steinmeier Festredner beim 100. Geburtstag des Übersee-Clubs

Hamburg (dpa) –

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird heute in Hamburg als Festredner beim 100. Geburtstag des Übersee-Clubs erwartet. Außerdem will der französische Staatspräsident Emmanuel Macron bei der Veranstaltung in der Laeiszhalle mit einer Videobotschaft gratulieren und damit die enge Verbindung des Übersee-Clubs insbesondere zu Frankreich dokumentieren, teilte der Club mit. Darüber hinaus wird Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ein Grußwort sprechen.

Musikalisch eingerahmt wird das Programm vom Philharmonischen Staatsorchester unter der Leitung von Kent Nagano. Der am 27. Juni 1922 gegründete Club setzt sich mit seinen rund 2000 Mitgliedern für die Förderung des demokratischen Staatswesens, der Toleranz und der Völkerverständigung ein.