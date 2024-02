Steinhoff-Konzern: Geständnis um Steuerhinterziehung

Bremen (dpa/lni) –

Ein ehemaliger Manager des Möbelkonzerns Steinhoff hat vor dem Landgericht Oldenburg eingeräumt, an Steuerhinterziehung in Millionenhöhe beteiligt gewesen zu sein. Er habe Bilanzwerte bewusst verändert, gestand der Angeklagte zu Prozessbeginn am Montag. Die genauen Auswirkungen auf die Steuern habe er aber nicht im Blick gehabt, an die Details könne er sich auch nicht mehr erinnern.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 64-Jährigen vor, mehr als 26 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben. Die Taten sollen sich zwischen Oktober 2008 und August 2012 ereignet haben. Der Geschäftsführer von europäischen Firmen des Konzerns soll bei den Finanzbehörden falsche Angaben gemacht haben. Ein Urteil könnte Mitte Mai fallen.

Das Gericht hatte den Ex-Manager schon in zwei anderen Verfahren verurteilt – wegen privater Steuerhinterziehung von rund 2,9 Millionen Euro und unrichtiger Darstellung in Bilanzen. Er erhielt eine Bewährungsstrafe, eine Geldstrafe und eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten.

Steinhoff mit Sitz in Westerstede galt lange als Europas zweitgrößter Möbelkonzern. In Deutschland war die Firma für die Kette Poco bekannt, die mittlerweile an den Konkurrenten XXXLutz verkauft worden ist. Das Bekanntwerden der Bilanzmanipulationen vernichtete 2017 den Börsenwert des Unternehmens fast vollständig.