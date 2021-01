Steine gegen Schleppnetze: Greenpeace belädt weiteres Schiff

Rostock (dpa) – Beim Rostocker Passagierkai liegt derzeit das mit rund 20 großen Feldsteinen beladene Greenpeace-Forschungsschiff «Esperanza». Wie die Wasserschutzpolizei am Dienstag berichtete, habe für die Beladung, die bereits am Montag vergangener Woche geschah, keine Genehmigung vorgelegen. Das Gewicht der Steine wurde mit rund 28 Tonnen angegeben. Bei der Kontrolle der 72 Meter langen «Esperanza» in Warnemünde habe der argentinische Kapitän angegeben, mit den Feldsteinen am Ende dieser Woche nach Amsterdam auslaufen zu wollen. In den deutschen Hoheitsgebieten sollten jedoch keine Protestaktionen stattfinden.

Am Mittwoch vergangener Woche seien Unterlassungsanordnungen unter anderem des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) übergeben worden, sagte der Sprecher der Wasserschutzpolizei. Damit sei das Versenken der Steine im Küstenmeer Mecklenburg-Vorpommerns und in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Nord- und Ostsee mit sofortiger Wirkung untersagt.

Im Juli hatte Greenpeace vor Rügen in der Ostsee im Schutzgebiet Adlergrund Granitsteine versenkt. Auf diese Weise wollte die Umweltschutzorganisation das Schutzgebiet vor der Beschädigung durch das Fischen mit Grundschleppnetzen schützen. Laut BSH habe Greenpeace die rechtmäßige Fischerei behindert. Eine vergleichbare Aktion gab es im August in der Ostsee vor Fehmarn.

Der Greenpeace-Meeresbiologe Thilo Maack bestätigte auf Anfrage die Angaben des «Esperanza»-Kapitäns und versicherte, dass die Steine nicht in deutschen Gewässern versenkt werden sollen. Weitere Auskunft über deren Bestimmung gab er jedoch nicht.