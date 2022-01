Steigende Corona-Zahlen und zehn weitere Covid-19-Tote

Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen bleibt angespannt: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 322,4 nach 308,6 am Vortag, wie die Landesregierung auf ihrer Internet-Seite zur Pandemie-Lage mitteilte. Die Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstag wurden in Niedersachsen 3267 Neuinfektionen sowie 10 weitere Covid-19-Todesfälle innerhalb eines Tages registriert.

Der Anteil der mit Covid-19-Kranken belegten Intensivbetten ging im Vergleich zum Vortag zurück. Am Dienstag waren landesweit 6,6 Prozent der zur Verfügung stehenden Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt, am Montag waren es noch 6,9 Prozent.

Der Indikator für die Krankenhausaufnahmen veränderte sich nicht und blieb bei 4,6. Dieser Wert beschreibt, wie viele Covid-19-Patienten innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner in den Krankenhäusern aufgenommen wurden.

Derzeit gilt in Niedersachsen landesweit die Warnstufe 3. Im Alltag greift damit vorrangig die 2G-plus-Regel, die den Zugang auf Geimpfte und Genesene mit negativem Corona-Test beschränkt. Ausnahmen gelten für Menschen mit einer Auffrischungsimpfung und unter 18-Jährige.

Bei privaten Treffen dürfen maximal zehn Menschen, die geimpft oder genesen sind, zusammenkommen. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Wer nicht geimpft ist, darf sich nur mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen.

Im Bundesland Bremen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag laut RKI auf 1185,1 – dies ist der höchste Wert im Vergleich der Bundesländer. Innerhalb eines Tages wurden in Bremen 1631 neue Ansteckungen gemeldet. Weitere Todesfälle gab es nicht.

© dpa-infocom, dpa:220111-99-665660/2

Corona-Lage in Niedersachsen

Corona-Dashboard Niedersachsen

Informationen zur Impfung gegen das Coronavirus

RKI-Dashboard mit Zahlen aller Bundesländer