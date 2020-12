Stegner: Wir brauchen einen Lockdown und Inzidenzampel

Ralf Stegner sitzt im Landtag von Schleswig-Holstein. Foto: Gregor Fischer/dpa

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins SPD-Landtagsfraktionschef Ralf Stegner hat am Freitag die Notwendigkeit eines kurzfristigen Lockdowns unterstrichen. «Wir werden kurzfristig einen Lockdown brauchen, um die Infektionswelle zu brechen», twitterte Stegner am Freitagmorgen – wenige Stunden vor Beginn der Landtagssitzung, auf der Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) seine Vorstellungen für einen Lockdown noch vor Weihnachten konkretisieren wollte. Günther will erläutern, mit welchen Positionen zur Bewältigung der Corona-Krise die Landesregierung in die nächste Ministerpräsidentenkonferenz gehen will.

Stegner forderte neben dem Lockdown eine inzidenzbasierte Coronaampel, um mit bundeseinheitlichem Maßstab regional die Maßnahmen zu treffen, die das Infektionsgeschehen jeweils verlange. Ohne eine solche Ampel fehle eine Perspektive, bis die Breitenwirkung der Impfungen eintreten könne, was erst im Frühsommer zu erwarten sei. Zudem bleiben nach Stegners Worten «Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Effektivität der Maßnahmen entscheidend für die Akzeptanz in der Bevölkerung».

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz zwar deutlich niedriger als in den meisten anderen Bundesländern. Aber die Infektionszahlen sind hoch. Nach Angaben der Landesregierung von Donnerstag wurden innerhalb eines Tages 529 neue Corona-Fälle gemeldet. Das waren deutlich mehr als am Vortag (297). Seit Sonntag gilt das Land als Corona-Risikogebiet, weil der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf über 50 gestiegen war. Nach aktuellen Zahlen stieg dieser Wert weiter – auf 67,8.

Bundesweit erreichten die Zahl der binnen eines Tages an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldeten Corona-Neuinfektionen und die Todesfälle einen Höchststand. Die Gesundheitsämter übermittelten binnen 24 Stunden 29 875 Neuinfektionen, wie aus Zahlen vom Freitagmorgen hervorgeht. Das sind über 6000 mehr als am Vortag, als mit 23 679 Fällen ebenfalls ein Rekord erreicht worden war. Außerdem meldete das RKI am Freitag mit 598 neuen Todesfällen den zweiten Höchstwert binnen kurzer Zeit. Der bisher höchste Tagesstand von 590 Toten war am Mittwoch erreicht worden.

In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge 132 Covid-19-Patienten behandelt. 25 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 13 müssen beatmet werden. Die Zahl der Genesenen wird auf 13 200 geschätzt.

