Stegner: Merkwürdige Kommunikation von Politik und Justiz

Kiel (dpa/lno) – Der Rauswurf von Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) wirft nach Ansicht von SPD-Fraktionschef Ralf Stegner Fragen zum Verhältnis von Politik und Justiz in Schleswig-Holstein auf. «Wir erleben einen Vorgang mit sehr merkwürdigen Kommunikationsbeziehungen zwischen der Staatsanwaltschaft Kiel und der Staatskanzlei mit Vorwürfen gegen den ehemaligen Innenminister, die durch nichts gedeckt werden», sagte Stegner am Montag. Grote war von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) Ende April überraschend entlassen worden.

«Die Darstellungen der Regierung werden unseren Erkenntnissen in keiner Weise gerecht», sagte Stegner. Deshalb werde er dem Ministerpräsidenten 25 Fragen zukommen lassen. «Es geht dabei nicht nur um die Frage, ob der Ministerpräsident die Wahrheit gesagt hat.» Es gehe dabei auch um die Einhaltung der Gewaltenteilung.

Stegner hatte Einblick in die von der Regierung bereitgestellten Akten aus Staatskanzlei, Innenministerium und Justizministerium zu den Vorgängen im Fall Grote. Es gebe Hinweise, wonach Grotes Entscheidungen zum Wechsel an der Polizeispitze «Missfallen ausgelöst haben nicht nur in seiner eigenen Partei und in Teilen der Polizei, sondern offenkundig auch bis in die Spitze der Staatskanzlei, bis zum Ministerpräsidenten», sagte Stegner.

Günther hatte Grotes Aus mit fehlendem Vertrauen begründet. Er fühlte sich von ihm falsch über dessen Kommunikation mit einem ehemaligen Polizeigewerkschafter und dem Journalisten informiert.

Gegen den Polizisten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Geheimnisverrats. Er soll Polizeiinterna an Journalisten durchgestochen haben. Auf seinem Mobiltelefon fanden Ermittler WhatsApp-Chats, darunter auch Chats zwischen Grote und dem Journalisten. Über einen Bericht in Strafsachen (Bestra) landeten Teile der brisanten Chats zwischen dem Journalisten und dem Gewerkschafter in der Staatskanzlei.

Günther beriet laut Stegner am 20. April mit der damaligen Justizministeriun Sabine Sütterlin-Waack (CDU) über diesen Bericht. Einen Tag später erstellte die Staatsanwaltschaft einen zweiten Bericht. Dieser enthält Screenshots einer Kommunikation von Grote mit dem Journalisten. Sie wurde auch auf dem Handy des Gewerkschafters sichergestellt. Der Reporter hatte sie an diesen weitergeleitet.

Stegner sagte, Günther habe im April mit Sütterlin-Waack und der Leitenden Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Heß «in regelmäßigem Austausch» gestanden. Dass Sütterlin-Waack Grotes Nachfolgerin geworden sei, habe eine «gewisse Pikanterie». Sogar die Rücktrittserklärung Grotes sei durch den Regierungssprecher mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt worden. Die finale Version dieser Rücktrittserklärung sei Grote jedoch erst kurz vor seinem Aus zur Kenntnis gebracht worden. «Das ist ein extrem ungewöhnlicher Vorgang», sagte Stegner. Beim Lesen der Akten sei ihm «fast der Stift aus der Hand gefallen».

Der erste Entwurf vom Chef der Staatskanzlei, Dirk Schrödter, vom 27. April habe vorgesehen, dass Grote erklären sollte, «als oberster Dienstherr der Polizei Zwist in der Landespolizei» ausgelöst zu haben, sagte Stegner. Diese sei wahlweise als Rücktritts- oder Entlassungserklärung des Innenminister vorgesehen gewesen. Zudem habe er bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben als Minister Grenzen überschritten. Seine Personalentscheidungen zum Wechsel an der Spitze der Landespolizei sei 2017 «bereits von solchen Grenzüberschreitungen negativ beeinflusst worden». Diese Vorwürfe seien in der finalen Fassung aber nicht enthalten gewesen.

Nach Darstellung von Regierungssprecher Peter Höver wirkte Grote an der finalen Erklärung mit, die Staatsanwaltschaft aber nicht. Der Text sei der Staatsanwaltschaft jedoch mit der Bitte zugeleitet worden zu überprüfen, dass darin nichts das Ermittlungsverfahren gefährde, sagte Höver. Er räumte ein, er hätte den Text wohl besser dem Justizministerium und nicht der Staatsanwaltschaft übermitteln sollen. «Das war vielleicht ein Fehler.»

Oberstaatsanwalt Henning Hadeler sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Leitende Oberstaatsanwältin Heß habe an den Gesprächen auf Bitten von Sütterlin-Waack teilgenommen, um die Bestra-Berichte technisch und inhaltlich zu erläutern. Die Frage, ob die Erklärung der Landesregierung zum Grote-Rücktritt mithilfe der Staatsanwaltschaft zustande gekommen sei, verneinte er: «Definitiv nicht.» Der zweite Bestra-Bericht habe dazu gedient, Lücken des ersten Berichts zu füllen.

CDU-Fraktionschef Tobias Koch sprach von «Unterstellungen, Vermutungen und heißer Luft». «Allein die Aneinanderreihung von konstruierten Verdachtsmomenten macht noch keine neue Meldung», sagte er. Stegner warf er Skandalisierung eines «unschönen, aber gleichwohl üblichen Vorgangs» vor.