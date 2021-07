Stealers wollen mit Siegen Kurs auf Playoffs nehmen

Hamburg (dpa/lno) – Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers geht mit einer Mischung aus Optimismus und Respekt in die Partien am Sonntag (13.00/16.30 Uhr) bei den Berlin Flamingos. Obwohl die Gastgeber (5./3:5) in der Tabelle vor den Hanseaten (6./2:4) liegen, betonte Cheftrainer David Wohlgemuth: «Wir haben bisher mit Bonn, Solingen und Paderborn gegen die drei nominell stärksten Gegner gespielt und mit dem Doppelsieg in Paderborn Punkte gesammelt, die nicht zwingend zu erwarten waren.» Dennoch warnte er: «Selbstgänger werden diese Matches nicht.» Ziel der Stealers ist die Playoff-Teilnahme. Dazu muss das Team in der Nordgruppe mindestens Vierter werden.

