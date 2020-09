Stealers vor Doppelspieltag gegen Paderborn selbstbewusst

Hamburg (dpa/lno) – Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers steht am Samstag vor einer schwierigen Aufgabe. Der aktuelle Tabellenfünfte trifft am fünften Spieltag auf die Paderborn Untouchables, die gemeinsam mit den Bonn Capitals die Gruppe Nord anführen. Dennoch sind die Hamburger vor den beiden Duellen um 12.00 und 15.00 Uhr zuversichtlich. «Wir streben an, eines der beiden Spiele für uns zu entscheiden», sagte Cheftrainer David Wohlgemuth.

Verzichten müssen die Stealers allerdings auf Maik Oliczewsky. Der Outfielder, dem vor einer Woche in Köln sein erster Homerun in der Bundesliga gelungen war, hat sich unter der Woche bei einem Verkehrsunfall einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. «Sein Ausfall trifft uns, weil er in einer sehr guten Form war. Vor allem aber wünschen wir Maik eine gute und vollständige Genesung», sagte Wohlgemuth.

Hamburg Stealers

Baseball-Bundesliga