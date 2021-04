Staus zum Ferienstart auf Hauptroute in Richtung Norden

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Winsen/Luhe (dpa) – Zum Start in die Osterferien ist es auf der Hauptroute in Richtung Norden zu Unfällen und kilometerlangen Staus gekommen. Auf der A7 fuhr ein 30 Jahre alter Lkw-Fahrer in Richtung Norden auf ein Stauende in Höhe der Raststätte Harburger Berge nahezu ungebremst auf den vor ihm stehenden Lkw auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Aufprall löste eine Kettenreaktion aus, der Lkw schob die vor ihm stehenden Fahrzeuge alle zusammen. Dabei kippte ein Lkw auf die Seite und lag quer auf der Fahrbahn. Die Insassen der Fahrzeuge wurden alle leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Führerhaus herausgeschnitten werden. Der Bremer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Für die Bergung und Reinigungsarbeiten musste die A7 über mehrere Stunden voll gesperrt werden.

