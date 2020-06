Staus zu Ferienbeginn: Urlauber müssen viel Zeit einplanen

Hamburg (dpa/lno) – Wer mit dem Auto in Richtung Küste unterwegs ist, muss viel Zeit einplanen: Nachdem am Freitag bereits einiges los war auf den Straßen, ist auch am Samstag mit Staus zu rechnen. Am Morgen kam es bereits auf den Autobahnen 1 und 7 zu Verkehrsbehinderungen, wie der ADAC mitteilte. Im Bereich Lübeck sei es besonders eng gewesen, da hier viele Baustellen den Verkehrsfluss beeinträchtigten.

Grund für den erhöhten Verkehr sind Urlauber aus Hamburg, Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, die zum Ferienstart bei warmem Wetter unterwegs sind zu den Urlaubsdestinationen an Nord- und Ostseeküste.

Das hohe Verkehrsaufkommen hänge auch mit der Corona-Krise zusammen, erklärte der Sprecher des ADAC, da die meisten Menschen momentan auf das Auto als Fortbewegungsmittel vertrauten und im Inland Urlaub machten. Aus diesem Grund würden zunehmend auch Ost-West Verbindungen befahren werden und nicht nur die Autobahnen, die in den Norden führten.