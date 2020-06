Staus zu Ferienbeginn: Geduldsprobe für Urlauber

Hamburg (dpa/lno) – Wer zum Ferienauftakt von sechs Bundesländern auf den Autobahnen im Norden unterwegs war, hat am Wochenende zeitweise viel Geduld aufbringen müssen. «Die Straßen waren sehr voll», sagte ein ADAC-Sprecher. Nur langsam voran ging es am Sonntagmittag in einem rund 30 Kilometer langen Stau auf der A1 zwischen Ahrensburg und Hamburg-Stillhorn, hieß es von der Verkehrsleitzentrale. Der Verkehr auf den anderen Strecken im Norden sei am Sonntag aber überwiegend gut gelaufen.

Am Samstag musste man bei schönem Wetter in Richtung Küste mehr Zeit einplanen. Am Morgen kam es bereits auf den Autobahnen 1 und 7 zu Verkehrsbehinderungen, wie der ADAC mitteilte. Im Bereich Lübeck sei es besonders eng gewesen, da hier viele Baustellen den Verkehrsfluss beeinträchtigten. Grund für die vielen Autos waren Urlauber aus mehreren Bundesländern, die auf dem Weg zu ihren Urlaubsdestinationen an Nord- und Ostseeküste waren.

Das hohe Verkehrsaufkommen hänge auch mit der Corona-Krise zusammen, sagte der Sprecher des ADAC, da die meisten Menschen momentan auf das Auto als Fortbewegungsmittel vertrauten und im Inland Urlaub machten. Aus diesem Grund würden zunehmend auch Ost-West-Verbindungen befahren werden und nicht nur die Autobahnen, die in den Norden führten.