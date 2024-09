Stau wegen Baustelle auf A1

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn 1 zwischen Hamburg-Billstedt und -Moorfleet für drei Wochen in Richtung Bremen verengt. Start der Maßnahme war am Montag. Statt der üblichen drei Fahrstreifen werden dem Verkehr nur zwei, in mehreren Nächten auch nur eine Spur zur Verfügung stehen, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Das führt nun zu Staus.

So kam es am Morgen auf der A1 zwischen dem Kreuz Hamburg-Ost und dem Dreieck Norderelbe zu elf Kilometern stockendem Verkehr. Auf der A25 zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Neuallermöhe-West und dem Dreieck Hamburg Südost gab es etwa fünf Kilometer Stau, wie die Verkehrsleitstelle mitteilte. Außerdem kam es auf der A24 zwischen Reinbek und Hamburg-Horn zu acht Kilometern Stau.

Der Autobahnabschnitt im Hamburger Südosten gehört zu den am stärksten befahrenen Autobahnen in Deutschland. Durchschnittlich passieren ihn 136.000 Fahrzeuge pro Tag, rund 21 Prozent davon sind Lastwagen. Die A1 bündelt den Verkehr aus dem Ostseebereich und Skandinavien, der an Hamburg vorbei über die Elbbrücken fließt. Der Baustellenabschnitt wurde laut Autobahn GmbH zuletzt im Jahr 2008 grundsaniert.