Stau auf A2 bei Braunschweig nach Lastwagenunfall

Lehre (dpa/lni) –

Nach einem Lastwagenunfall kommt es auf der Autobahn 2 bei Braunschweig zu Verzögerungen. In Fahrtrichtung Braunschweig müssen Autofahrer nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale rund eine halbe Minute mehr Fahrtzeit einplanen. Zu dem Unfall kam es nach Angaben der Polizei auf Höhe des Parkplatzes Essehof zwischen dem Kreuz Königslutter/Wolfsburg und der Anschlussstelle Braunschweig Ost.

Der Lastwagen, der mit einem Anhänger unterwegs war, war nach einem Zusammenstoß mit der rechten Leitplanke umgekippt, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der genaue Unfallhergang war zunächst nicht bekannt. Wegen des Unfalls wurden zwei von drei Fahrstreifen gesperrt. Autofahrer sollten ab dem Kreuz Königslutter/Wolfsburg über die Autobahn 39 ausweichen. Informationen zur Dauer der Teilsperrung gab es zunächst nicht.