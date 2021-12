Statt Stadionsingen Impfaktion in der Arena von Hannover 96

Eine Spritze liegt auf einem Impfpass. Foto: Friso Gentsch/dpa/Illustration

Hannover (dpa/lni) – Angesichts der verschärften Corona-Lage ist das geplante Stadionsingen in der HDI Arena verschoben und durch eine Impfaktion ersetzt worden. Am 22. Dezember soll im Stadion von Hannover 96 in weihnachtlicher Atmosphäre und mit musikalischer Begleitung sieben Stunden lang geimpft werden, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten.

Veranstaltet wird das Stadionimpfen vom Evangelisch-lutherischen Stadtkirchenverband, der Katholischen Kirche und weiteren Partnern aus der Region. Ursprünglich sollten am 22. Dezember rund 3000 Gäste die West-Tribüne stimmungsvoll im Kerzenschein zum Leuchten bringen. Die Premiere des Stadionsingens werde nun auf das Jahr 2022 verschoben, teilten die Veranstalter mit.

© dpa-infocom, dpa:211207-99-290897/2