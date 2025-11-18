Statt Kreuzfahrt drohte Haft: Frau bezahlt Geldstrafe

Bremerhaven (dpa/lni) –

Weil sie mit Haftbefehl gesucht wurde, hat die Bundespolizei die Passagierin eines Kreuzfahrtschiffs in Bremerhaven vorläufig festgenommen. Die 37-Jährige wollte am Montag gerade an Bord des Schiffes gehen, um ihre Reise nach Southampton in England zu beginnen, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die Beamten hatten bei der Ausweiskontrolle festgestellt, dass die Frau von der Staatsanwaltschaft Wiesbaden mit Haftbefehl gesucht wurde. Sie hatte eine Geldstrafe von 2.160 Euro zuzüglich 84,50 Euro Verfahrenskosten wegen Diebstahls noch nicht gezahlt. Die 37-Jährige zahlte laut Bundespolizei den offenen Geldbetrag und entging so einer Ersatzfreiheitsstrafe von 27 Tagen. Danach durfte sie ihre Urlaubsreise antreten.