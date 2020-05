Hamburg (dpa/lno) – Mit einem symbolischen Spatenstich hat der Parlamentarische Staatssekretär Enak Ferlemann (CDU) am Montag den offiziellen Startschuss zum Neubau der A 26 West gegeben. Der Bauabschnitt 4 schließt die 8,7 Kilometer lange Lücke zwischen Neu Wulmstorf in Niedersachsen und der A 7 in Hamburg. In diesem Abschnitt werden bis 2025 17 Brückenbauwerke erstellt, ein 190 Meter langer Tunnel unter der Hafenbahn und ein Autobahnkreuz an der A 7 errichtet.

Nach der Fertigstellung im Jahr 2025 soll die A 26 die seit Jahrzehnten hoch belastete und unfallträchtige B 73 entlasten und deren Anwohner vor Verkehrslärm schützen. Im Zusammenspiel mit der A 20 bildet sie künftig die westliche Umgehung Hamburgs und schließt an die A 7 in Hamburg an. Über das neu zu errichtende Autobahn-Kreuz HH-Hafen bildet sie im Osten die Verbindung zur A 1. Im Hamburger Raum soll sie das Stadtstraßennetz entlasten, den Straßenlärm in den Wohngebieten minimieren und Deutschlands größten Seehafen im Süden der Stadt an das Autobahnnetz anbinden.