Startelfdebüt für Dortmunds Youngster Youssoufa Moukoko

Dortmunds Youssoufa Moukoko in Aktion. Foto: Focke Strangmann/Pool/epa/Pool/dpa

Bremen (dpa) – Borussia Dortmunds Youngster Youssoufa Moukoko feiert im Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Dienstagabend sein Startelfdebüt in der Fußball-Bundesliga. Dortmunds neuer Trainer Edin Terzic nominierte den 16-Jährigen für die Anfangsformation. Dafür muss Emre Can auf die Bank. Bislang war Moukoko in der Ersten Liga zu vier Kurzeinsätzen gekommen.

Es ist die einzige Änderung, die der Nachfolger von Lucien Favre vornimmt. Von Favre hatte sich der BVB am Sonntag einen Tag nach dem 1:5 gegen den VfB Stuttgart getrennt. Bei den Gastgebern bringt Trainer Florian Kohfeldt zwei Neue. Jean-Manuel Mbom und Yuya Osako beginnen für die seit acht Spielen sieglosen Bremer.

