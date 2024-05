Startchancenprogramm für 122.000 Schüler

Hannover (dpa/lni) –

Vom Startchancenprogramm sollen in Niedersachsen rund 122.000 Schülerinnen und Schüler profitieren. Das teilte das Kultusministerium in Hannover am Donnerstag mit. Dabei geht es landesweit um 390 Schulen – 250 Grundschulen, 130 weiterführende Schulen und zehn berufsbildende Schulen. Das Programm soll zum 1. August dieses Jahres flächendeckend im Bundesland starten und über zehn Jahre laufen. In diesem Schuljahr gibt es in Niedersachsen rund 840.000 Schülerinnen und Schüler.

Das Programm wird von Bund und Ländern gemeinsam aufgelegt und finanziert, um bundesweit rund 4000 allgemeinbildende und berufliche Schulen zu fördern. Damit wollen Bund und Länder die Bildungsgerechtigkeit erhöhen. Die familiäre Herkunft eines Kindes hat nach wie vor einen großen Einfluss auf Bildungschancen. Man wolle den Bildungserfolg von der sozialen Herkunft entkoppeln und für mehr Chancengerechtigkeit sorgen, sagte Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) laut Mitteilung.