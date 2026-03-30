Start von neuer Schleifähre verschiebt sich

Kappeln (dpa/lno) –

Der Start der neuen Schleifähre «Missunde III» verschiebt sich. Anleger müssten nachgerüstet werden, teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) mit. Der Start war ursprünglich für den 1. April vorgesehen. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. Seit dem 4. März ist der Fährbetrieb zwischen Brodersby (Angeln) und Kosel (Kappeln) vorläufig eingestellt.

«Die Maßnahmen, die wir an der Fähre durchgeführt haben, sind erfolgreich gewesen. Aber das Zusammenspiel mit den Anlegern funktioniert noch nicht wie gewünscht», sagte LKN-Sprecher Wolf Paarmann in einer Mitteilung.

Nach Angaben des LKN müssen die Anleger angepasst werden, da die neue Fähre größer ist als die dieselbetriebene «Missunde II». Die neue Schleifähre ist leiser, emissionsfrei und deutlich größer als ihre 2003 in Dienst gestellte Vorgängerin. Erstmals können damit auch Reisebusse und landwirtschaftliche Fahrzeuge über die Schlei setzen. Zwischen Brodersby und Kosel werden pro Jahr rund 120.000 Fahrzeuge und rund 50.000 Fahrräder übergesetzt.