Start: Umstellung von Erdgasleitung für Wasserstofftransport

Emsbüren/Essen (dpa) –

Im niedersächsischen Emsbüren ist am Montag mit der Umstellung einer Ferngasleitung für den Transport von Wasserstoff begonnen worden. In den kommenden zwei Tagen soll auf den Leitungsabschnitten Emsbüren – Bad Bentheim und Bad Bentheim – Legden (NRW) Erdgas in einen anderen Leitungsabschnitt umgepumpt werden. Anschließend solle mit Ertüchtigungsarbeiten begonnen werden, um voraussichtlich ab 2025 die Leitung für den Transport von Wasserstoff zu verwenden, teilte das Unternehmen Open Grid Europe (OGE) in Essen mit. Nach Unternehmensangaben wurde damit erstmals in Deutschland mit der Umstellung einer Ferngasleitung auf den Transport von Wasserstoff begonnen. Ziel ist es, in den kommenden Jahren eine bundesweite Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen.