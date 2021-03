Start für Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee

Stade (dpa) – Im Zuge einer grundlegenden Verwaltungsreform geht heute (13.00 Uhr) in Stade das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee an den Start. Die Behörde umfasst die Zuständigkeitsbereiche der bisherigen Ämter Hamburg, Cuxhaven und Tönning. Bundesweit wird deren Zahl durch eine Neuorganisation von 39 auf 17 verringert. Dabei bleiben alle Standorte der bisherigen Dienststellen erhalten. Die Reform soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Schon 2013 erfolgte die Zusammenlegung der früheren sieben Direktionen zu einer Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn.

© dpa-infocom, dpa:210314-99-819137/2

Informationen zur Reform