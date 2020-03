Start der Dreharbeiten für elfte «Pfefferkörner»-Generation

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Kinderdetektive «Pfefferkörner» gehen erneut auf Verbrecherjagd. In der Hansestadt sind am Montag die Dreharbeiten für die neue Staffel gestartet, wie die Produktionsfirma Letterbox am Montag in Hamburg mitteilte. Die 17. Staffel bringt die bereits elfte Ermittler-Generation auf den Bildschirm. Das neue Team der Pfefferkörner wird ab Episode 211 übernehmen und besteht aus Lou (gespielt von Luna), Pippa (Elyza), Tarun (Caspar), Jonny (Leander) und Clarissa (Charlotte).

In den kommenden vier Wochen sollen die Folgen 209 bis 212 der ARD-Kinderserie gedreht werden. Darin müssen sich die Jugendlichen mit einer Geldfälscherbande auseinandersetzen und nach einem Anschlag auf das Miniaturwunderland in der Hamburger Speicherstadt ermitteln. Die insgesamt 13 neuen Folgen sollen Anfang 2021 ausgestrahlt werden, hieß es weiter.

Schon seit 20 Jahren lösen die Kinderdetektive im Fernsehen knifflige Fälle. Dabei jagen sie Umweltsünder, Drogenschmuggler und andere Kriminelle quer durch Hamburg.

