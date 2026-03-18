Start am Donnerstag: Kontrollflüge von Drohnen über Kiel

Kiel (dpa/lno) –

Über dem Stadtgebiet von Kiel kommt es von Donnerstagabend an zu den ersten Drohnenflügen zur Kontrolle des Fernwärmenetzes. Wie die Stadtwerke Kiel mitteilten, werden die Flüge von Donnerstag, 22.00 Uhr, bis Freitag, 6.00 Uhr, durchgeführt. «Der thermische Sensor erfasst ausschließlich Oberflächentemperaturen und kann nicht durch Fenster hindurchsehen», sagte Stadtwerkesprecher Sönke Schuster.

Der Energieversorger hatte bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt, sein 364 Kilometer langes Netz nachts von Drohnen überfliegen zu lassen. Diese sammelten mit einem Sensor Wärmebilder und sollten Wärmeverluste aufspüren.

Nächster Einsatz in der Nacht auf Montag geplant

«Die Aufnahmen erfolgen an vier bis fünf Tagen bis Ende März aus einer Höhe von 90 bis 120 Metern senkrecht nach unten», sagte Schuster. Während der Flüge könne dabei ein leises Summen zu hören sein. Der nächste Einsatz ist in der Nacht von Sonntag auf Montag vorgesehen.

Falls ein Flug aus Sicherheitsgründen oder wegen technischer Probleme abgebrochen werden muss, sind die Drohnen den Angaben nach mit Notfallschirmen ausgestattet. Diese bremsten den Fall und verhinderten, dass Menschen am Boden verletzt würden. Zusätzlich warne ein Alarm vor herabfallenden Drohnen.