Starkregen und Gewitter in Schleswig-Holstein angekündigt

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Gewitter und Starkregen ziehen am Dienstag über den Norden von Schleswig-Holstein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Windböen bis 55 Kilometern pro Stunde. Die Gewitter würden zwar im Verlauf des Vormittags abziehen, am Nachmittag komme es aber aus Südwesten her erneut zu Schauern und kurzen Gewittern. Die Höchsttemperaturen am Dienstag liegen demnach bei 18 Grad in Hamburg und 15 Grad auf Sylt.

In der Nacht zu Mittwoch lösen sich die Regenwolken laut DWD vorerst auf. Im Tagesverlauf sei dann allerdings wieder mit Schauern und gebietsweise kräftigen Gewittern zu rechnen. Auch für den Mittwoch kündigt der Wetterdienst erneut Starkregen und stürmische Böen an. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 17 und 21 Grad. Das Gewitterwetter bleibt voraussichtlich mindestens bis zum Ende der Woche bestehen.