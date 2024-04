Starker Wind und viel Regen im Norden

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Zwischen zwei Wettertiefs wird es stürmisch im Norden. Vor allem an der Nordseeküste soll es am Mittwoch Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde geben, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Und es wird kühler als an den Vortagen mit Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad. Vereinzelt sind Regenschauer möglich.

Für Donnerstag werden dichte Wolken, Regen und zeitweise noch stürmische Böen erwartet, am Nachmittag lockert im Nordwesten die Bewölkung auf und es bleibt dort trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen 11 bis 16 Grad. Auch am Freitag und Samstag soll das wechselhafte, regnerische Wetter voraussichtlich anhalten – mit leicht steigenden Temperaturen. Am Samstag sind dann wieder bis zu 20 Grad möglich sein.