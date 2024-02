Starker Wind und Sturmböen an der Küste

Eine Windfahne zeigt die Windrichtung an. Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es am Montag windig. Zunächst weht der Wind mäßig, im Tagesverlauf wird es in Küstennähe dann Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde geben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Der Seewetterdienst hat eine Starkwindwarnung für die Ostseeküste herausgegeben. Die Temperaturen liegen laut DWD bei sechs bis neun Grad.

In der Nacht zu Dienstag wird es regnerisch. An der Nordseeküste kommt es zu Sturmböen, die den Tag über abschwächen sollten. Die Höchsttemperaturen erreichen fünf bis elf Grad.