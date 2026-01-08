Lkw fahren sich fest – A7-Ausfahrt Volkspark gesperrt

Hamburg (dpa) –

Das Winterwetter hat nun auch Auswirkungen auf die Hamburger Autobahnen. Auf der Autobahn 7 ist die Anschlussstelle Volkspark gesperrt worden, weil Lastwagen dort wegen des Wetters nicht mehr weiterkommen. «Die Ausfahrt der Anschlussstelle Volkspark in Richtung Süden ist derzeit gesperrt. Mehrere Lkw haben sich dort festgefahren», postete die Polizei auf der Plattform X.

Die Autobahnmeisterei sei bereits vor Ort und arbeite an der Räumung. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit zu umfahren.

Am Morgen war bereits die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen wegen des Schneefalls und der rutschigen Fahrbahnen zunächst gesperrt worden.