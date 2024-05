Starker Regen und Unwetter in Niedersachsen erwartet

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Im Laufe des Montags ist wechselhaftes Wetter in Niedersachsen zu erwarten. Es wird tagsüber bewölkt und überwiegend trocken sein, vereinzelt kann es Schauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. Ab dem Nachmittag seien aber zunehmend Gewitter möglich, die zum Abend hin und in der Nacht zum Dienstag in starke Regenfälle übergingen.

Die ersten starken Gewitter mit heftigen Regenfällen um 25 Liter pro Quadratmeter entstünden demnach ab dem Nachmittag in Südniedersachsen. Im Laufe der Nacht soll sich der Schwerpunkt der Niederschläge auf die Nordhälfte Niedersachsens und nach Bremen hin verlagern. Unwetterartige Regenfälle könnten dann bis zu 40 Liter Wasser pro Quadratmeter innerhalb einiger Stunden bringen. Dienstags tagsüber soll der Regen allmählich nachlassen.

Die Temperaturen erreichen dem Wetterdienst zufolge am Montag Höchstwerte von 19 Grad auf den Inseln und 23 Grad im Raum Hannover und Göttingen. In der Nacht zum Dienstag kühlt es ab auf 10 bis 13 Grad. Am Dienstag sind dann etwa 16 bis 19 Grad zu erwarten.