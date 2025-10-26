Starker Regen überschwemmt Straßen in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Kräftige Regenschauer haben in Hamburg zu Überschwemmungen auf einigen Straßen geführt. Die Feuerwehr sei zu rund 30 wasserbedingten Einsätzen ausgerückt, sagte ein Sprecher. Meist habe das Laub die Gullys verstopft und den Abfluss des Wassers behindert. An einigen Stellen riss der Wind Äste von den Bäumen. Es sei aber nichts Dramatisches passiert hieß es.

Seit Freitag hat das Sturmtief «Joshua» den Norden Deutschlands erfasst. Für Sonntagabend wird in Hamburg eine zweite Sturmflut erwartet. Bereits am Freitagabend war das Wasser der Elbe in St. Pauli über die Sturmflutmarke gestiegen. Zu Schäden kommt es dabei im gut gesicherten Hafengebiet in der Regel nicht. Allerdings sollten Autofahrer ihre Fahrzeuge nicht auf niedrig gelegenen Flächen an der Elbe stehen lassen.