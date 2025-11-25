Starker Möller sichert fünften Sieg für Flensburg-Handewitt

Saint Raphael (dpa/lno) –

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt bleiben in der Gruppe A der European League das Maß aller Dinge. Das 36:29 (17:15) beim französischen Vertreter Saint Raphael HB war für die SG auf dem Weg in die Hauptrunde der fünfte Sieg im fünften Spiel. Bester Flensburger Werfer war Nationalspieler Marko Grgic mit zehn Treffern.

Die Norddeutschen hatten die Reise nach Frankreich ohne ihren verletzten Linksaußen Emil Jakobsen angetreten. Dafür stand der erst 19 Jahre alte Jonas Rithaporn im Kader.

Zwar starteten die Flensburger gut in die Partie, warfen sich in der 5. Minute einen 3:1-Vorsprung heraus. Doch danach tat sich die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic vor allem in der Abwehr extrem schwer. Immer wieder fand der Tabellensiebte der französischen Liga Lücken in der SG-Abwehr.

Rote Karte für Blagotinsek nach der dritten Zeitstrafe

Die Gäste konnten sich bei ihrem überragenden Torhüter Kevin Möller bedanken, dass es mit einem knappen Vorsprung in die Pause ging. Der Däne zeigte Parade um Parade und machte so die Unzulänglichkeiten seiner Vorderleute wett.

Anfang der zweiten Hälfte wurde es dann langsam besser. Grgic krönte in der 41. Minute einen 4:1-Lauf seines Trams zur 24:20-Führung (41.). Damit hatten die Flensburger die Partie auf ihre Seite gezogen. Auch die Rote Karte gegen den Abwehrspezialisten Blaz Blagotinsek nach dessen dritter Zeitstrafe (48.) änderte daran nichts mehr.