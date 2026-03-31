Starker Endspurt: Flensburg siegt bei Skanderborg-Aarhus

Aarhus (dpa/lno) –

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben in der Endphase des Playoff-Hinspiels in der European League doch noch einen deutlichen Sieg gefeiert. Der Titelverteidiger gewann beim dänischen Club Skanderborg-Aarhus mit 38:32 (18:15). Das entscheidende Rückspiel findet am nächsten Dienstag (18.45 Uhr/Dyn) in Flensburg statt.

Sollten sich die Norddeutschen durchsetzen, geht es am 28. April und 5. Mai gegen den Bundesliga-Rivalen TSV Hannover-Burgdorf. Bester Werfer der Flensburger im ersten Duell war Johannes Golla mit neun Toren. Für die Dänen war Emil Laerke neunmal erfolgreich.

Flensburg übernimmt nach hektischem Beginn die Führung

Die Partie begann sehr hektisch. Zunächst waren es die Gastgeber, die ihre Nervosität ablegten. In der 6. Minute lag Aarhus 4:2 in Führung. Mit einem 4:0-Lauf drehte die SG die Begegnung aber zum 6:4 (19.) und baute den Vorsprung bis auf 11:7 (21.) aus.

Nach dem Seitenwechsel ging dann zunächst der Fluss im Flensburger Spiel verloren. Aarhus kam wieder auf und stellte auf 22:22 (41.). Starke Akzente setzte jetzt der erst 21 Jahre alte Thilo Knutzen. Der 2,13-Meter-Mann erzielte im zweiten Abschnitt sechs Tore bei sechs Versuchen. Auch deshalb erspielte sich die SG eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel.