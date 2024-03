Starke Böen und milde Temperaturen im Norden

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Östliche Winde bringen leichten Morgenfrost und tagsüber milde Temperaturen nach Niedersachsen und Bremen. Am Freitag bleibt es sonnig und trocken bei 7 bis 9 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte. An der Nordseeküste frischen die Böen auf. An der ostfriesischen Küste rechnen die Meteorologen mit Starkwind. Dort seien Böen von bis zu 55 Kilometern pro Stunde möglich.

Auch das Wochenende bleibt laut Wetterdienst sonnig und trocken bei frischen bis mäßigen Winden. In der Nacht zu Samstag sinken die Temperaturen auf minus 1 bis 3 Grad, steigen aber im Verlauf des Tages auf bis zu 13 Grad. Am Sonntag wird es etwas bewölkter mit starken Winden an der Küste. Die Temperaturen liegen weiter zwischen 6 und 13 Grad. Nachts kann es regnerischer werden.