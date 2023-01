Starke Böen im Norden: Sonntag Unwettergefahr

Kiel/Hamburg(dpa/lno) –

Stürmisches Wetter erwartet die Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg am Wochenende. Bereits am Samstag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit starken bis stürmischen Windböen zu rechnen, insbesondere an der See. Bei dichten Wolken und viel Regen werden Temperaturen von maximal acht bis zehn Grad erreicht. In der Nacht lockert das Wetter kurzzeitig auf.

Am Sonntag setzen Regen und Wind dann rasch wieder ein. Durch orkanartige Böen besteht an der Nordsee im Tagesverlauf Unwettergefahr, auch im Binnenland werden erneut Sturmböen erwartet. Zudem ist nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mit deutlich erhöhten Wasserständen an der Nordseeküste und im Elbgebiet zu rechnen. Die Temperaturen bleiben bei etwa sieben bis neun Grad.