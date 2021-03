Stark wechselhaftes und stürmisches Wetter in Niedersachsen

Starkregen mit Hagel fällt vor einer Hecke. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Hannover (dpa/lni) – Regen, Gewitter und Sturmböen haben am Samstag das Wetter in Niedersachsen geprägt. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, bringen zwei Sturmtiefs bis Montag stark wechselhaftes Wetter. Die Meteorologen rechneten mit stürmischen Böen und vereinzelten Sturmböen mit bis zu 95 Stundenkilometern.

In Laatzen in der Region Hannover fiel ein Metallteil eines Firmenlogos nach Windböen aus rund zehn Metern Höhe auf einen Radweg, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehr sperrte die Straße und demontierte die restlichen Teile, die noch an der Fassade des Gebäudes hingen.

© dpa-infocom, dpa:210313-99-806905/2

