Stark betrunkener Bootsführer fällt über Bord ins Wasser

Hamburg (dpa/lno) –

Ein stark betrunkener Mann ist am Sonntagabend in der Nähe einer Schleuse in Hamburg-Allermöhe von seinem Boot gestürzt und ins Krankenhaus gebracht werden. Der 43-Jährige sei von Mitfahrenden aus dem Wasser gezogen worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Hamburg. Ein Rettungswagen brachte den unterkühlten Mann schließlich ins Krankenhaus. Wie viel Alkohol er zuvor getrunken hatte, war zunächst unklar. Er habe keinen Atemalkoholtest mehr machen können. Sein Bekannter, der mit ihm gemeinsam die beiden Sportboote am Sonntag ausgeliehen hatte, hatte beim Pusten einen Wert von gut drei Promille. Auch dem 42-Jährigen wurde für genauere Angaben Blut abgenommen. Beide müssen sich nun wegen Trunkenheit am Steuer verantworten. Neben den beiden Freizeitkapitänen waren noch fünf weitere Menschen an Bord der beiden Boote. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.