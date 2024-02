Coach: «Unentschieden, auf dem wir total aufbauen können»

Lübeck (dpa/lno) –

Trainer Florian Schnorrenberg ist mit dem 1:1 (1:0) des VfB Lübeck gegen den Aufstiegs-Kandidaten SSV Ulm zufrieden. «Ein gerechtes Ergebnis und ein Unentschieden, auf dem wir total aufbauen können», sagte der Coach der abstiegsbedrohten Hanseaten am Samstag. Lübeck steht nach 24 Spieltagen auf dem 18. Tabellenplatz der 3. Fußball-Liga. «Wir waren griffig, haben die Zweikämpfe angenommen», sagte Schnorrenberg. So habe Lübeck «auch eine Chance, nachher, am Ende der Saison, unser großes Ziel zu erreichen».

Niklas Kastenhofer (25.) hatte die Gastgeber per Kopf in Führung gebracht. Für die immer stärker werdenden Ulmer erzielte Philipp Maier den Ausgleich. «So tief wollten wir nicht stehen oder verteidigen. Das war eher ein Muss», sagte Schnorrenberg. In der ersten Halbzeit hatte Lübeck noch eine sehr ansprechende Vorstellung gezeigt.