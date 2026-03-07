Staplerfahrer bei Aurubis stirbt bei Brand

Ein Arbeiter ist bei einem Brand im Hamburger Aurubis-Werk ums Leben gekommen. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand im Hamburger Werk des Kupferproduzenten Aurubis ist ein Arbeiter ums Leben gekommen. In einer Werkshalle sei am späten Freitagabend heiße Schlacke auf den Gabelstapler des Mannes gefallen, hieß es vom Lagedienst der Feuerwehr. Durch den Kontakt mit der Substanz, die in der Produktion als Nebenprodukt entsteht, sei das Fahrzeug dann in Brand geraten.

Die Berufs- und die Werksfeuerwehr löschten den Brand. Die Hamburger Feuerwehr war rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Zuvor hatten Medien über den Unglücksfall berichtet.