Stammviehzüchter suchen «Miss Ostfriesland»

St. Peter-Ording (dpa/lno) – An Schleswig-Holsteins Nordseeküste startet die Strandkorbsaison. In St. Peter-Ording bringen Mitarbeiter der Tourismus-Zentrale am Mittwoch (13.00 Uhr) die ersten der insgesamt 1.200 Strandmöbel auf ihre... Mehr lesen