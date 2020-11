Stallpflicht für Geflügel gilt in allen Landesteilen

Jan Philipp Albrecht (Bündnis 90/Die Grünen), schleswig-holsteinischer Umweltminister, spricht. Foto: Carsten Rehder/dpa

Kiel (dpa/lno) – Alle Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein haben zum Schutz vor der Geflügelpest eine Stallpflicht erlassen. «Die schnelle Aufstallung im Land hat dazu beigetragen, dass sich die Geflügelpest bislang auf keine weiteren Nutztierbestände ausbreiten konnte», sagte Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Montag. Albrecht hatte am 9. November eine landesweite Stallpflicht angekündigt.

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums liegt der Schwerpunkt bei Wildvögeln weiter entlang der Westküste. Nachweise der Geflügelpest bei Wildtieren lägen mittlerweile aber aus zahlreichen Kreisen sowie einer kreisfreien Stadt vor. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bestätigte am Montag 54 weitere Fälle. Insgesamt sind es nun 169. Neben Wildenten und Wildgänsen waren jüngst auch ein Sperber, ein Seeadler, ein Uhu und zwei Mäusebussarde betroffen vor.

Ende Oktober hatte es in Schleswig-Holstein den ersten Nachweis der Geflügelpest in diesem Herbst gegeben. Der Landesbetrieb für Küstenschutz zählte seit Beginn des Geschehens knapp 6000 verendete Wildvögel. Am 5. November war die erste Nutztierhaltung betroffen – ein Hühnerhof auf der Hallig Oland. Im Kreis Segeberg brach die Tierseuche wenige Tage später in einer kleinen Geflügelhaltung in Heidmühlen aus.

