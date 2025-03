Stage Entertainment feiert 25 Jahre mit «Best of Musicals»

Alexander Klaws präsentiert und singt beim «Best of Musicals live in Concert 2025». (Archivfoto) Jens Kalaene/dpa

Hamburg (dpa) –

Mit der Konzertreihe «Best of Musicals live in Concert» feiert das Unternehmen Stage Entertainment in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Von Disneys «Der König der Löwen» über «Wicked», «Mamma Mia!» und «Das Phantom der Oper» bis zu «Hamilton» und «& Julia» reiche die Bandbreite der Musical-Hits, die Moderator und Sänger Alexander Klaws zusammen mit anderen Stars der deutschen Musicalszene erstmals am 31. März im Stage Theater Neue Flora präsentiere, teilte das Unternehmen mit. Bis zum 29. April sind sieben weitere Termine geplant.

Zu den Musicalstars gehören Philipp Büttner («Hercules»), Judith Caspari («Wicked»), Mathias Edenborn («Tanz der Vampire»), Gino Emnes («Hamilton»), Kristina Love («Tina») und Willemijn Verkaik («Die Eiskönigin»). «Wir haben 25 Songs ausgesucht, die bei unserm Publikum besonders große Erfolge gefeiert haben», sagte Produzentin Simone Linhof. «Unter dem Motto „25 Jahre, 25 Heartbeats, 25 Moments“ präsentieren wir Erinnerungen, die geblieben sind, weil sie unser Publikum berührt, begeistert oder verändert haben.»

Im April 2000 wurde Stage Entertainment als deutsche Tochtergesellschaft der internationalen Stage Entertainment Group gegründet. Seitdem haben mehr als 70 Millionen Menschen ein Musical oder eine Show von Stage Entertainment in Deutschland gesehen. Mit 119 Premieren, darunter neun Uraufführungen und sieben Europapremieren, hat Stage Entertainment Deutschland zum drittgrößten Musicalmarkt der Welt nach den USA und dem UK gemacht.