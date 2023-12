Städtisches Taubenhaus soll Ausbreitung der Vögel bremsen

Bremen (dpa/lni) –

Mit einem Taubenhaus will Bremen die Population der Tauben in der Innenstadt reduzieren. Der Verein Bremer Taubenhaus tauscht dort die Eier der Vögel gegen Attrappen aus und kann auf diese Weise langfristig das Schlüpfen von bis zu 1600 Küken jährlich verhindern, schätzt Vereinsvorstand Perdita Goltz. Am Donnerstag wird Umweltstaatsrat Jan Fries das erstes städtische Taubenhaus in Bremen an den Verein übergeben.

Das Taubenhaus ist ein isoliertes Gartenhaus aus Metall, das ursprünglich für die Überwinterung von Pflanzen gedacht ist. «Es ist quasi das Pendant zu Containern, die häufig als Taubenhäuser eingesetzt werden», teilte Goltz mit. Doch anders als ein Container konnte das Haus erst auf dem Dach eines Parkhauses in der Bremer Innenstadt aufgebaut werden.

Darin finden nach Angaben des Bremer Umweltressorts 200 Tauben Platz. Sie sollen artgerecht gefüttert werden und einen Platz zum Brüten haben. «Das Taubenhaus wird nicht von Anfang an mit 200 Tauben belegt sein, außerdem werden nicht alle Paare immer brüten», teilte der Verein Bremer Taubenhaus weiter mit. Da Tauben mehrmals im Jahr Eier legen, rechnet der Verein langfristig damit, mit dem Tausch durch Attrappen das Schlüpfen von bis zu 1600 Küken jährlich verhindern zu können.

«Selbstverständlich werden wir über die Anzahl der getauschten Eier genauestens Buch führen, um den Erfolg des Taubenhauses zu dokumentieren», teilte Goltz mit. Der Verein hofft in Zukunft auf weitere Taubenhäuser in der Stadt. Allein in der Bremer Innenstadt biete sich die Möglichkeit für sechs solcher Häuschen.