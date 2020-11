Städte rüsten Obdachlosenunterkünfte mit Hygienekonzepten

Ein wohnungsloser Mann sitzt löffelt Eintopf von der Johanniter-Unfall-Hilfe. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Die Corona-Pandemie stellt Bremen und Städte in Niedersachsen bei der Unterbringung von Menschen ohne Obdach in der kalten Jahreszeit vor besondere Herausforderungen. In den Unterkünften gelten Abstands- und Hygieneregeln, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur hervorgeht. Dort wo es möglich ist, wurde demnach die Belegung von Gemeinschaftsunterkünften entzerrt. In Bremen etwa sollen nicht mehr als zwei Personen in einem Zimmer untergebracht werden. Auch die Städte Göttingen und Braunschweig passten ihre Angebote an die Corona-Vorschriften an.

In Hannover habe der Infektionsschutz bei der Unterbringung von Obdach- und Wohnungslosen «höchste Priorität», hieß es. Die Unterstützung für obdachlose Menschen gelte aber nicht nur für die Zeit der Corona-Pandemie, sondern generell, betonte Hannovers Dezernentin für Soziales und Integration, Sylvia Bruns. «Wir wissen um die besonderen Herausforderungen obdachloser Menschen und unser Ziel ist es, deren Situation zu verbessern.»

Die Landesarmutskonferenz in Niedersachsen ging zuletzt davon aus, dass die Zahl der Obdachlosen während der kommenden Monate zunehmen wird. Steigende Corona-Infektionszahlen könnten zudem dafür sorgen, dass Hilfsangebote auch zum Schutz von Mitarbeitern reduziert werden könnten. Die Kommission zu Fragen der Migration und Teilhabe im niedersächsischen Landtag sieht die Unterbringung vieler Menschen in Gemeinschaftsunterkünften auf engstem Raum mit Sorge. Sie forderte daher die Landesregierung auf, geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen und die Unterbringung von Obdachlosen und Geflüchteten zu entzerren.

