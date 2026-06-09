Stadtreinigung startet Sammelaktion von Schrotträdern

Umweltsenatorin Katharina Fegebank (l, Bündnis 90/Die Grünen) und Daniela Enslein (r), Geschäftsführerin der Stadtreinigung Hamburg, beim Auftakt der Sammelaktion von Schrotträdern. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Stadtreinigung Hamburg hat eine Sammelaktion von Schrotträdern gestartet. Zuvor markierte Fahrräder sollen dabei entfernt werden. Die in Hamburg-Mitte startende Aktion soll in den kommenden Wochen auf weitere Bezirke ausgeweitet werden.

Den Startschuss für die Aufräumarbeiten gaben die zweite Bürgermeisterin und Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne) und die Geschäftsführerin der Stadtreinigung Hamburg (SRH), Daniela Enslein. «Die Aktion ist eine bewährte Sache, die Stadt von Schrott zu befreien», sagte Fegebank.

Wie eine Pressesprecherin der Stadtreinigung Hamburg sagte, haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Bezirksämter hunderte auffällige Fahrräder mit Warnhinweisen markiert. Zweiräder, die nach der Verwarnung für mindestens 14 Tage stehen blieben, werden nun eingesammelt. Ziel sei die Freilegung blockierter Fahrradstellplätze.

Die SRH rechnet damit, am Ende der mehrwöchigen Aufräumarbeiten bis zu 400 Räder einzusammeln. Im vergangenen Jahr sind laut Fegebank über 6.100 Schrotträder in Hamburg aus dem Verkehr gezogen worden.