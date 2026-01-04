Stadtreinigung holt am Montag Weihnachtsbäume in Hamburg ab

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Stadtreinigung sammelt ab Montag wieder ausgediente Weihnachtsbäume ein, die an der Straße stehen. Die Abholung der Bäume ist für private Haushalte kostenlos. Voraussetzung ist, dass sie kleiner als 2,50 Meter sind und restlos abgeschmückt wurden, heißt es auf der Homepage der Stadtreinigung. Außerdem sollte kein Holzkreuz mehr am Stamm befestigt sein.

Adventskränze werden nicht eingesammelt, weil sie häufig auch Draht und Styropor enthalten. Sie müssen in der Restmülltonne entsorgt werden. In jedem Stadtteil gibt es zwei feste Abholtermine.