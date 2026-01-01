Stadtreinigung Hamburg: drei Tonnen weniger Silvestermüll

Rund 80 Mitarbeiter der Stadtreinigung waren in der Nacht und am Neujahrsmorgen tätig. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Stadtreinigung hat in der Nacht und am Neujahrsmorgen rund drei Tonnen weniger Silvestermüll beseitigt als im Vorjahr. Das teilte die Stadtreinigung mit. Rund 80 Mitarbeiter der Stadtreinigung haben demnach an belebten Plätzen der Stadt rund 16 Tonnen Müll eingesammelt. Es handelte sich dabei etwa um Glasscherben, Flaschen, Verpackungen und Böller.

Ein Sprecher der Stadtreinigung erklärte die Entwicklung mit dem nasskalten Wetter und einem gesteigerten Bewusstsein der Bevölkerung, Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. «Die Tendenz ist eine positive», sagte er.

Die Mitarbeiter der Stadtreinigung waren beispielsweise an den Landungsbrücken, am Fischmarkt und auf der Reeperbahn tätig. Andernorts entfernen die Beschäftigten den Müll aus der Silvesternacht erst während der regulären Tätigkeit. Teils sind auch Anwohner selbst zuständig, den Müll zu beseitigen.