Stadtreinigung: 16. Großeinsatz des Winterdienstes

Hamburg (dpa/lno) –

Das Winterwetter in Hamburg fordert den Räumdienst der Stadt erneut heraus. Wegen des Schneefalls sei der Winterdienst der Stadtreinigung seit 4.00 Uhr wieder im Volleinsatz, teilte die Stadtreinigung mit. Das bedeute, dass 728 Einsatzkräfte mit mehr als 360 Fahrzeugen unterwegs seien, um unter anderem wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr zu streuen und räumen. Es sei der 16. Großeinsatz in dieser Saison.

Die Stadtreinigung bittet alle Verkehrsteilnehmer um Vorsicht, da es trotz des Einsatzes weiter glatt sein könne.

Am Morgen kam es nach Angaben der Polizei bislang zu keinen größeren Unfällen wegen Glätte. So langsam habe sich der Hamburger Verkehrsteilnehmer an das winterliche Wetter gewöhnt, sagte ein Sprecher. Auch aus Schleswig-Holstein wurden zunächst keine größeren Unfälle gemeldet.

Wetter bleibt frostig

Auch die kommenden Tage bleibt es winterlich kalt. Am Donnerstag kommt von Südosten her Schneefall mit damit verbundener Glätte auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei kann es vor allem in der Osthälfte Schleswig-Holsteins zwischen 1 und 5 Zentimeter Schnee geben. Die Temperaturen liegen laut der Vorhersage bei bis zu minus 2 Grad. Ähnliche Temperaturen werden auch in der Nacht zum Freitag erwartet.

Es bleibe zunächst windig, an den Küsten und im nördlichen Binnenland gebe es verbreitet Windböen von bis zu 55 Kilometer pro Stunde aus Osten, in exponierten Lagen bis 65 Kilometer pro Stunde. Der Wind lasse im Laufe des Donnerstags allmählich nach.

Am Freitag ist es laut der Vorhersage bedeckt und meist trocken. In der Nähe der Ostsee schneit es anfangs noch etwas. Die Höchstwerte liegen bei plus 1 Grad.

Am Samstag bleibt es bedeckt, gebietsweise regnet es. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad.