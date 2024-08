Stadtrad erfreut sich wieder größerer Beliebtheit

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem deutlichen Rückgang im vergangenen Jahr sowie in den ersten Monaten dieses Jahres erfreuen sich die roten Fahrräder des Hamburger Leihsystems «Stadtrad» wieder größerer Beliebtheit. So seien von Januar bis einschließlich Juli 763.500 Fahrten registriert worden, teilte die Verkehrsbehörde mit. Das seien vier Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Positiv habe sich auch die Neukundeakquise entwickelt. So meldeten sich den Angaben zufolge im ersten Halbjahr 23.400 neue Nutzerinnen und Nutzer beim Stadtradsystem des Betreibers Deutsche Bahn Connect an.

Elf Prozent weniger Ausleihen im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr und den ersten Monaten dieses Jahres zeigte sich noch ein anderes Bild. So verzeichnete die Deutsche Bahn 2023 bei den Stadtrad-Fahrten im Vergleich zu 2022 einen Rückgang um etwa elf Prozent auf etwa 1,6 Millionen Ausleihen. Von Januar bis Ende April dieses Jahres lag der Rückgang im Vorjahresvergleich bei etwa 4,8 Prozent. Hamburgerinnen und Hamburger können die Stadträder seit 2009 ausleihen. Nicht eingerechnet sind Besucher aus anderen Städten, die dort bei einem DB-Leihsystem angemeldet sind. Sie können die Stadträder damit ebenfalls ausleihen.

Die Verkehrsbehörde sieht nun eine Trendumkehr. So seien die Fahrten von März bis Juli um durchschnittlich 12 Prozent gestiegen. «Der Juli 2024 setzte mit einem Anstieg von 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat einen neuen Höchstwert», erklärte die Behörde. Als Ursache für den positiven Trend sieht sie die im Frühjahr gestartete Modernisierungs- und Digitalisierungsoffensive.

Behörde: Digitales Schlosssystem vereinfacht Ausleihe deutlich

So sei mit Einführung eines neuen digitalen Schlosssystems das Ausleihen der roten Räder noch einfacher geworden: Per App könnten die Bikes innerhalb weniger Sekunden entliehen werden. Auch laufe die Umrüstung der Flotte planmäßig, bis dato seien bereits 2.582 Fahrräder modernisiert worden. Da die neuen Räder keine baulichen Abstellanlagen mehr benötigten, entfalle auch der aufwendige Tiefbau für den stationären Betrieb, was wiederum die Inbetriebnahme neuer Standorte vereinfache.

Insgesamt verfügt Stadtrad nach eigenen Angaben über rund 3.700 Fahrräder und etwa 50 Lastenpedelecs, die an mehr als 310 Stationen ausgeliehen werden können. Seit 2019 konkurriert mit den Stadträdern auch der E-Scooterverleih, der inzwischen deutlich beliebter ist als herkömmliche Fahrräder. So zählten die Anbieter Bolt, Lime, Tier und Voi im vergangenen Jahr nach Senatsangaben rund 11,3 Millionen Fahrten – also rund siebenmal mehr als Stadtrad. Die Zahl der angebotenen E-Scooter lag zwischen 17.000 und 20.000.