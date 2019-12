Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Weil eine Stadtbahn in Hannover unerwartet ihre Fahrtrichtung geändert hat, haben sich vier Fahrgäste und der Fahrer leicht verletzt. Die Bahn sollte am Sonntagmittag eigentlich geradeaus weiterfahren, bog aber aus bislang ungeklärter Ursache an einer Weiche links ab, wie die Feuerwehr mitteilte. Da die Kurve sehr scharf war und der Richtungswechsel plötzlich kam, stürzten der Fahrer und viele der Fahrgäste. Die fünf Verletzten kamen in eine Klinik.