Stadt- und Schulbücherei Lauenburg erhält Auszeichnung

Lauenburg (dpa/lno) –

Die Stadt- und Schulbücherei Lauenburg erhält die Auszeichnung «Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Regionen 2023». Der Preis ist mit 700 Euro dotiert. Der Präsident des Deutschen Bibliotheksverbands e.V. (dbv), Frank Mentrup, und der Geschäftsführer der Deutschen Telekom Stiftung, Jacob Chammon, wollten ihn am Freitagnachmittag in der Aula der Weingartenschule der schleswig-holsteinischen Kleinstadt überreichen, wie der dbv mitteilte.

«Mit ihren innovativen und vielfältigen Bibliotheksangeboten zeigt die Stadt- und Schulbücherei Lauenburg, dass sie ein überregionaler Treffpunkt für die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen ist», sagte Mentrup zur Preisverleihung. Kinder und Jugendliche lernten dort etwa den Umgang mit Robotern, ältere Menschen besuchten Smartphone-Kurse.

Die Bibliothek ermögliche ihren Besucherinnen und Besuchern, praktische Erfahrungen mit digitaler Technik zu sammeln, betonte auch Chammon. «Zudem setzt sich die Bibliothek in herausragender Weise für die Leseförderung ein und erzielt mit ihren langfristigen Schulkooperationen hohe Nutzungszahlen.»

Die Leiterin der Bücherei, Uta Silderhuis, sagte, dass die Anerkennung das Team in seiner Arbeit bestärke. «Wir sind wahnsinnig stolz, als erste Bücherei in Schleswig-Holstein diese Auszeichnung zu erhalten. Insbesondere, da wir eine der kleineren Bibliotheken sind.» Es sei ihnen vor allem wichtig aufzuzeigen, wie innovativ und kreativ Büchereien mittlerweile seien. «Das Konzept «Bücherei» werden wir auch in Zukunft leben und weiterentwickeln», so Silderhuis.

Mit dem Preis zeichnen der dbv und die Deutsche Telekom Stiftung nach eigenen Angaben seit 2020 eine Bibliothek in einer Kommune oder Region mit bis zu 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern aus. «Er soll einen Beitrag zum Image von Bibliotheken in kleinen Kommunen und Regionen leisten und der Motivation der Bibliotheken im Wettbewerb um Qualität und Innovation dienen», heißt es auf der Website des dbv.