Stadt trotz weniger Besuchern zufrieden mit Schützenfest

Zum diesjährigen Schützenfest in Hannover sind weniger Menschen gekommen als noch im Jahr zuvor. Laut Stadt werden das heute Abend zu Ende gehende zehntägige Fest rund 650.000 Menschen besucht haben. Das sind etwa 250.000 weniger als noch 2023. «Trotz der nahezu täglichen Niederschläge blicken wir auf ein abwechslungsreiches und fröhliches Schützenfest 2024 zurück», sagte Hannovers Dezernentin für Jugend, Familie und Sport, Susanne Blasberg-Bense, laut Mitteilung.

Mit einem neuen Konzept für ein diskriminierungsfreies Feiern wollen die Veranstalter in diesem Jahr für mehr Sicherheit sorgen. Unter anderem gibt es eine App, mit der Besucher und Besucherinnen schnell Kontakt zu einem Team aus Sozialpädagogen und Streetworkern vor Ort aufnehmen können. In einem der Eingangsbereiche steht zudem ein Container als eine Art Schutzraum. Nach Angaben der Landeshauptstadt ist das Schützenfest in Hannover das weltweit größte seiner Art.

Laut Schaustellern war das zweite Veranstaltungswochenende eine Aufholjagd bei den Besucherzahlen. In der Nähe des Schützenfestes gab es am Freitagabend ein großes Public Viewing zum Fußball-Europameisterschaftsspiel zwischen Deutschland und Spanien, wonach viele Menschen zum Schützenfest gegangen seien, wie auch nach dem Bruce-Springsteen-Konzert im Stadion von Hannover 96, was ebenfalls in unmittelbarer Nähe war.